Глава СБУ и все его замы подали в отставку

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ», – сказано в заявлении Грицака на сайте СБУ.

Он также сообщил, что соответствующие рапорты подали и все его заместители.

Ранее заявления об отставке уже подали министр иностранных дел Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.

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