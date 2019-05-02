Китайские СМИ рассказали о способном превратить в мусор американскую технику радаре Су-57

Китайские СМИ оценили микроволновый фотонный радар, установленный на российском истребителе пятого поколения Су-57.

Издание Mil.news.sina отметило, что это устройство сможет «превратить в мусор» американскую военную технику, передает «Российская газета».

«Особенность этого типа радаров заключается в том, что он компактный, легкий и имеет большой радиус действия. Он может напрямую отображать силуэт самолета с разрешением в несколько десятков раз выше, чем у обычного радара», – пояснил автор статьи.

В материале уточняется, что прибор игнорирует электронные помехи, из-за этой невосприимчивости «мощные электронные глушители из США полностью превратились в мусор».

В статье говорится, что вес и объемы нового радара примерно в два раза меньше, чем у нынешних, что предоставляет серьезные преимущества.

По мнению издания, радар можно сделать в форме тонкой пластины, крепящейся к поверхности истребителя, благодаря этому самолет станет легче и получит улучшенные летные характеристики.

При этом использующиеся в США самолеты-«невидимки» станут бессмысленными, так как они «совершенно неэффективны для такого фотонного радара», утверждается в статье.

Также автор публикации обратил внимание на то, что Су-57 может применяться в сочетании с беспилотником «Охотник».

Ранее британское издание Jane's 360 со ссылкой на заявление директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова сообщило, что Россия готова предложить Китаю экспортную версию Су-57.

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