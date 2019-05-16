Совбез России упрекнул США в действиях в ущерб интересам Европы

США неприкрыто лоббируют свои энергокомпании в ущерб другим странам, в том числе европейским союзникам, заявил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

«Неприкрытый лоббизм, беззастенчивое проталкивание интересов американских энергетических и энергосервисных компаний проводится администрацией США без оглядки на интересы даже своих ближайших союзников в Европе», – передает его слова ТАСС.

Абелин отметил, что санкции США против российской энергетики – проекта «Северный поток – 2», СПГ-индустрии, внедрения современных технологий добычи трудноизвлекаемых углеводородов – являются факторами, которые усиливают угрозы энергобезопасности России.

Он также заявил, что широкое применение иностранного софта с неконтролируемым содержимым на предприятиях российского ТЭК угрожает энергетической безопасности страны, передает РИА «Новости».

«Что касается возможностей разработки новых технологий и производства современного оборудования, есть все основания считать, что они не утрачены. В России сохранились и хорошие коллективы разработчиков, и развитая производственно-внедренческая база, прежде всего, в сфере оборонно-промышленного комплекса. Их потенциал уже задействован для технологического обновления ТЭКа и дает необходимые для обеспечения энергетической безопасности страны результаты», – сказал он.

Абелин заявил, что вполне реальна угроза перекрытия поставок из-за рубежа оборудования и технологий для российского топливно-энергетического комплекса.

Он отметил, что США перестали скрывать свои лоббистские цели противодействия развитию российскому ТЭКу. Вашингтон пытается создать преференции на мировых рынках своим компаниям.

«Разумеется, ставка в течение длительного времени на использование зарубежного оборудования и технологий существенно осложняет задачу широкомасштабного внедрения отечественного оборудования. Но без этого не обойтись», – сказал Абелин.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что США могут принудить европейские страны оплачивать разницу в цене на американский и российский газ в ущерб рыночной экономике.