Ученые устроили последнюю чистку эталонному килограмму

Накануне запланированного на 20 мая перехода на цифровые эталоны российские ученые устроили последнюю очищающую паровую «баню» эталонному килограмму, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Д.И. Менделеева.

«Чистка национального эталона проводится один раз в 3-5 лет перед сличением с международным прототипом или передачей единицы массы рабочим эталонам. Несмотря на строгие условия хранения – в сейфе под двумя колбами – ежегодные загрязнения, в основном это пыль, увеличивают вес платино-иридиевого цилиндра на 2,5 микрограмма. Обрабатывают поверхность горячим паром дважды дистиллированной воды», – говорится в сообщении.

За 126 лет существования российского килограмма это станет последней процедурой, передает РИА «Новости».

20 мая случится официальный переход четырех единиц системы SI – килограмма (масса), Кельвина (температура), Ампера (сила электрического тока) и моля (количество вещества) – на определение через фундаментальные физические константы. После этого определять точное значение килограмма будут через постоянную Планка.

«Переход к новой системе повысит качество измерений и сделает возможным применение технологий нового уровня точности. Поможет внедрению передовых решений в науке и на производстве, снижению стоимости высокотехнологичных процессов в России. Ускорит переход к цифровой экономике, приблизит «беспилотную» эру и повысит качество жизни», – сказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Отмечается, что российская копия эталонного килограмма, являющаяся частью государственного первичного эталона единицы массы, будет выполнять свои функции еще пять лет.

Последняя сверка прошла в 2014 году, а потребность в следующей перекалибровке появится не раньше чем в 2024 – 2029 годах. К этому времени Россия полностью перейдет на использование ватт-весов, на которых будут «взвешивать» цифровой килограмм, добавили в институте.

Ранее стало известно, что ученые собрались отказаться от эталонного килограмма – цилиндра из платино-иридиевого сплава, 40 идентичных копий которого были разосланы в разные страны.