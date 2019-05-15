Кремль пообещал следить за соблюдением прав арестованного в США Тищенко

Россия будет контролировать ситуацию вокруг соблюдения прав россиянина Олега Тищенко, выданного Грузией Соединенным Штатам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, российская сторона я будет внимательно следить за соблюдением прав этого гражданина России», – приводит его слова ТАСС.

«Мы в целом весьма обеспокоены и недовольны практикой трансграничных провокационных действий американцев в отношении российских граждан», – сказал он.

Напомним, Грузия выдала Соединенным Штатам Тищенко, обвиняемого в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 19 августа.

Ответчику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет в случае признания его виновным в участии в экспорте вооружений в другую страну. Тищенко не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.