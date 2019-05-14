МИД возложил на США ответственность за накопление Ираном обогащенного урана

Введенные Вашингтоном против Тегерана санкции в итоге не дают реализовывать пункты Совместного всеобъемлющего плана действий и Иран не может вывезти из страны обогащенный уран и тяжелую воду, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Как бы цинично это ни звучало, но Тегеран делает ровно то, к чему его побуждал Вашингтон своими недавними «ядерными» санкциями, американцы сделали невозможным вывоз избыточного обогащенного урана и тяжелой воды за рубеж, теперь Иран будет их накапливать, и вина полностью ложится на Вашингтон», – сказал Ермаков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «на сегодняшний день параметры ядерной деятельности в Иране полностью соответствуют требованиям СВПД».

«В отличие от Ирана, который никогда не нарушал ДНЯО и согласился пойти на беспрецедентные шаги по обеспечению транспарентности своей ядерной программы в рамках так называемой ядерной сделки, действия США по подрыву основных международных договоренностей, способствующих укреплению региональной и глобальной безопасности, представляют реальный вызов режиму ядерного нераспространения», – добавил дипломат.

Ермаков отметил, что, «к сожалению, столь деструктивная политика США не находит должного отпора со стороны международного сообщества». «В прошлом году Россия и Китай подготовили рабочий документ в поддержку СВПД. Европейцы и другие союзники США побоялись присоединиться к нашей инициативе. Печальный исход такого отношения теперь известен», – заключил глава департамента.

Он добавил, что реализация ядерной сделки по Ирану зависит от желания мирового сообщества сообща отвечать на действия США. Он уточил, что «Россия, безусловно, приветствует объявленную инициативу Великобритании, Германии и Франции по созданию некоего защитного механизма по осуществлению законной торговли с Ираном». «Вместе с тем этот механизм еще предстоит запустить – тогда и можно будет говорить о его эффективности. Его «настройка» занимает немало времени ввиду зацикленной линии США на удушение Ирана», – добавил дипломат.

При этом он отметил, что «вызывает озабоченность, что уже сейчас слышны голоса европейцев, которые угрожают возможностью отключить Тегеран от даже еще не заработавшей структуры из-за неких «озабоченностей».

Напомним, 8 мая Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке. Тегеран заявил, что в течение двух месяцев должно быть подготовлено новое соглашение, иначе Иран начнет обогащать уран. На такой шаг Иран решился на фоне новых угроз со стороны США.

Кроме того, Ермаков выразил мнение, что США совершают большую ошибку, не идя на переговоры с Россией по ядерному разоружению. По его словам, «это приводит лишь к обострению нерешенных проблем и нарастанию факторов, препятствующих ядерному разоружению». «Механический перенос этих проблемных вопросов в многосторонний формат вряд ли способствовал бы их решению», – уточнил дипломат.

Ермаков добавил, что «наш диалог с США и работа в многостороннем формате должны вестись параллельно, взаимодополняя друг друга».

3 мая Трамп рассказал о планируемой «ядерной сделке» между Россией, Китаем и США. Однако Москва выступила против Договора о запрете ядерного вооружения.