Купленная Саакашвили вилла вызвала в Грузии скандал

«Мошенником международного уровня» назвали в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, который после приобретения дома во Флориде встречается в Европе с грузинскими эмигрантами и просит о пожертвованиях на свою политическую деятельность, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Доходы бывшего президента Грузии должна была составлять только его зарплата, пусть теперь общество рассудит, на какие деньги Саакашвили может выбирать дорогие виллы, если он не коррумпирован», – заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.

Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе назвал Саакашвили «мошенником международного уровня».

«Это редкая наглость – экс-президент встречается в разных городах Европы с грузинскими эмигрантами и просит у них денег, а сам во Флориде покупает дорогую виллу на, предположительно, вырученные от коррупционных сделок суммы. Это скандал», – заявил Мамука Мдинарадзе.

«Саакашвили уверяет общественность, что живет скромно. А мы слышим, как он выбирает виллу на берегу океана и обсуждает открывающиеся виды», – сказал председатель парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Сам экс-президент Грузии отказался отвечать на вопрос грузинских журналистов о вилле во Флориде.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы, купил дом во Флориде.

Об этом стало известно из аудиозаписи его телефонных разговоров с дядей Темуром Аласания, которые попали в грузинские СМИ и соцсети.

В ходе разговора экс-президент и его дядя обсуждают виды, открывающиеся из дома, расположение сада и вопросы безопасности.

Отметим, что в августе 2018 года Саакашвили заявлял в интервью, что «живет очень скромно».

«На самом деле с финансами у меня туго, прямо скажу. И я этим не горжусь. Я горжусь тем, что я ничего не украл, но, с другой стороны, я не видел никогда в жизни бедного украинского политика, в этом смысле я не украинский политик. Вот и вся история», – говорил он тогда.