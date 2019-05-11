Саакашвили купил дом во Флориде

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы, купил дом во Флориде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Об этом стало известно из аудиозаписи его телефонных разговоров с дядей Темуром Аласания, которые попали в грузинские СМИ и соцсети в субботу.

Грузинское агентство «Прайм-тайм» отмечает, что в ходе разговора экс-президент и его дядя обсуждают виды, открывающиеся из дома, расположение сада и вопросы безопасности.

Позже, во второй записи, дядя Саакашвили беседует, видимо, с приближенной к семье женщиной и неодобрительно и критично высказывается о супруге бывшего грузинского лидера Сандре Руловс и ее родственниках из Голландии.

Лишенный гражданства Грузии и Украины Саакашвили проживает в Голландии. Он регулярно жалуется на плохое материальное положение.

В 2011 году, еще будучи президентом, он говорил, что на свои и материнские сбережения купил участок земли в Кварели на востоке Грузии, за что было заплачено 20 тыс. долларов и построил там дом в 60 кв. метров за 28 тыс. долларов.

Саакашвили, его дядя и близкие пока не комментировали аудиозаписи.