Боевику украинского карательного отряда «Торнадо» вынесли пожизненный приговор

Экс-боец роты спецназначения МВД Украины «Торнадо» 36-летний Александр Пугачев приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества за убийство двух патрульных полицейских в Днепре в 2016 году.

Приговор вынес Кировский суд Днепра. Осужденный не признал своей вины, передает УНИАН.

25 сентября в Днепре водитель, остановленный за нарушение правил дорожного движения, застрелил двоих полицейских. В убийстве заподозрили на тот момент 33-летнего уроженца России Александра Пугачева, проживавшего в городе Торез Донецкой области. С 2015 года он находился в розыске по нескольким статьям.

Пугачев – бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо». Он был арестован спустя три дня.