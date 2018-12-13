Глава Хакасии подал в суд на назвавшего его «дебилом» Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к Михаилу Леонтьеву по поводу его высказывания. … Рассматривается иск в Абаканском городском суде», – сказали в пресс-службе, уточнив, что глава республики подал иск как частное лицо.

В суде подтвердили поступление иска со стороны Коновалова, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре прошлого года вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Валентина Коновалова «дебилом» и добавил, что Россия может потерять эту Хакасию, но если понадобится – «надыбать» новую. Позже он объяснил свои слова, отказавшись считать их эмоциональными.