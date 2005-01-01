Опубликованы документы о боях Красной армии с фашистами за Крым

Минобороны опубликовало засекреченные ранее уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны.

Опубликованные на сайте Минобороны документы ранее были засекречены и доступны только узкому кругу историков. Основная их часть посвящена боям за Севастополь, Симферополь, Судак, Ялту и Керчь в ходе операции.

Поводом для публикации стало то, что 8 апреля 1944 года – ровно 75 лет назад – началась Крымская наступательная операция, которая проводилась силами четвертого Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Завершилась операция 12 мая полным разгромом 17-й армии вермахта спустя месяц.

«Материалы наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск», – сообщили в ведомстве.