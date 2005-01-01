Австрия объяснила, почему продлевает санкции против России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему ее страна придерживается антироссийских санкций, введенных Европейским союзом.

«Мы никогда из них (санкций – прим. ВЗГЛЯД) не выходили. Почему? Потому что мы ставим на передний план уважение международного права. Аннексия – это нарушение международного права», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал ORF-2.

Напомним, Крым стал российским регионом не в результате «аннексии», как это преподносят европейские политики, а референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

В апреле были опубликованы результаты исследования Gallup International, результаты которого показали разочарованность мира в санкциях как политическом инструменте.