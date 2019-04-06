В пензенском детсаду объяснили строевую подготовку малышей

Подготовка и участие дошкольников в городском смотре строевой подготовки является «одним из важнейших средств совершенствования двигательных навыков, развития ловкости», заявила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Чащина, комментируя информацию о выступлении дошкольников Кузнецка в смотре строя и песни, заявила, что участие в конкурсе воспитанников детсада «является одним из важнейших средств совершенствования двигательных навыков, развития ловкости, выносливости, внимания, умения действовать в команде, воспитания чувства товарищества», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Она добавила, что родители дошкольников не были против участия детей в смотре и испытывали «гордость и радость» за их успехи.

Организаторы смотра рассказали, что дети ответственно подошли к подготовке к конкурсу и сами придумали названия для своих подразделений – «Юнармейцы», «Летчики», «Моряки» и «Казаки».

Смотр проводится третий год подряд.

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