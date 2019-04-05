Врио главы Петербурга установил в кабинете экран с обращениями жителей

В рабочем кабинете врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова появился экран, на котором отображаются обращения от жителей города, поступающие на его страницу в социальной сети.

«Я сделал новеллу в своем кабинете – поставил экран 2 на 3 метра, и там постоянно идут обращения мне «ВКонтакте». Я их читаю, когда есть свободная минутка или когда идет совещание, или приходит глава района, или председатель комитета, – я всегда им в первую очередь говорю: «Смотри, к тебе столько-то обращений, что ты по этому поводу сделал?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Телеканал 78».

«Поэтому стали меньше заходить в кабинет. Понимаю, что легче письменно отвечать на эти вопросы, чем напрямую. Иногда многие не готовы к ответу, но они тоже должны смотреть, как и я», – добавил Беглов.

Беглов зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» 11 марта.

Ранее в пятницу Беглов также сообщил, что выберет себе в советники трех представителей молодежной среды, которые будут помогать ему по разным направлениям работы с молодым поколением.

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