Российские металлурги попросили снять санкции с украинских промтоваров

Российские металлурги обратились к правительству с просьбой снять эмбарго с некоторых украинских промтоваров, попавших под санкции в конце прошлого года.

Письмо с просьбой отменить санкции в отношении некоторых украинских промтоваров было направлено кабмину от имени президента ассоциации «Русская сталь» Владимира Лисина, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что эмбарго создало трудности для российских металлургов. Так, возник дефицит некоторых товаров, например, мелких запчастей к оборудованию.

Найти замену товарам из черного списка трудно. По словам собеседника агентства, в этом процессе возникают сложности либо с поиском новых поставщиков, либо с доставкой.

Напомним, в декабре 2018 года Россия ввела новые санкции против Украины. По данным Министерства экономического развития объем импорта товаров, попавших под санкции, в 2018 году оценивался в 510 млн долларов.