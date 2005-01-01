Врач скорой прокомментировал видео с коллегой, проверяющим состояние пациента ногой

«Трогать пациента, лежащего на земле, ногой неправильно и неэтично, но, с другой стороны, нам показали только то, что снято, и, может быть, до этого врач осматривал его руками», – заявил газете ВЗГЛЯД фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков, комментируя видео, на котором врач скорой проверяет состояние пациента, дотрагиваясь до его головы ботинком.

«Выезжая к таким «больным» - прошу прощения у тех, кто действительно болеет - уже начинаешь ненавидеть эти пьяные, лежащие на земле тела, которым не нужна никакая помощь и на которых тратится уйма времени, нервов и средств. Бывает, что некоторые врачи начинают уже относиться к ним в таком ключе: лучше сначала осторожно потрогать ногой, а потом, убедившись, что на тебя не бросятся с ножом, начинать заниматься с больным руками», – рассказал Беляков.

Медик отметил, что случаи нападения на врачей скорой помощи людьми в алкогольном опьянении достаточно часты. Некоторые из них нападают, когда просыпаются, от испуга, а некоторые, по словам Белякова, делают это целенаправленно.

«Сейчас и трезвые иногда ведут себя как пьяные или умалишенные – пытаются спровоцировать медиков на скандал, на какие-то выражения. Людям нужен драйв, а скорая помощь на сегодняшний день самая незащищенная структура, ее сотрудникам можно хамить, их можно бить. Люди стараются компенсировать свое бессилие что-то изменить в этой жизни тем, что нападают на на врачей», –заключил Беляков.

Напомним, в Сеть попало видео на котором врач скорой помощи проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ботинком, после чего был уволен.