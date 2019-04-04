В Чечне объяснили снос домов в родном селе Кадырова желанием походить на Нью-Йорк

Снос частных домов в родном селе главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) связан с процессом урбанизации, работы ведутся официально с оформлением выплаты компенсаций, заявил министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Динамика экономического роста предполагает дальнейшую урбанизацию. Домовладения переносятся или демонтируются, разумеется, с оформлением документов для дальнейшей выплаты. Ничего удивительного в этом не вижу, мы одобряем такой подход», – передает его слова РБК.

Он отметил, что родовое село Кадырова должно иметь парковую зону и «имеет право на зеленые насаждения».

Умаров добавил, что такая практика существует во всем мире, и привел в пример Бостон и Нью-Йорк.

«Для того чтобы делать парки, «диснейленды», они сотни, тысячи домов, демонтировали и перенесли в другие места. Та же практика в Курчалоевском районе. Чем Центарой не Нью-Йорк?», – заявил он.

О сносе домов в родном селе Кадырова ради строительства парка сообщили ранее СМИ. Утверждалось, что хозяевам частных домов дали две недели на сбор вещей и самостоятельный демонтаж строений.

Глава администрации селения Центарой Магомед-Эми Гивиев назвал сообщения СМИ о принудительном демонтаже домов в Центарое провокацией, передает РИА «Новости».

«Мы в этом селе живем дружно, все другу друга знают и поддерживают. Сегодня люди вышли на сход села, возмущенные этой ложью. То, что пишут СМИ, не соответствует действительности, это провокация, мы не знаем, кто распространяет подобные слухи», – подчеркнул Гивиев.

По его словам, речь идет о трех семьях, которые добровольно захотели переехать в новое место жительства. Им дали новые участки и выплатили компенсацию. По словам Гивиева, это его соседи.

«Мы живем все рядом, члены этих семей работали рядом с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым. Каждому члену семьи дали участок, превышающий их наделы, почти один гектар земли выделили для этой цели, они очень довольны и выражают недовольство этой бессовестной ложью», – отметил глава села.

Гивиев заявил, что рядом с будущим местом жительства семей строится современная школа, учительский дом.

Население села – более 8 тыс. человек.