В Совфеде прокомментировали сообщения о смене посла в Белоруссии

Документы о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева послом в Белоруссии в Совет Федерации не поступали, сообщил источник.

Собеседник РИА «Новости» уточнил, что в настоящее время Мезенцев находится в кратком отпуске.

Сам Мезенцев заявил, что работает над реализацией «плотного» плана работы комитета СФ по экономической политике.

«Я работаю над выполнением исключительно плотного плана нашего комитета. В портфеле комитета 17 законопроектов, одна из ближайших важнейших задач – проведение Дня Объединенной авиастроительной корпорации и выставки, посвященной отечественной авиации, в Совете Федерации», – сказал сенатор.

Ранее сразу несколько источников в СМИ сообщили о скорой отставке посла России в Белоруссии Михаила Бабича. На его должность, по этим сведениям, могут назначить сенатора Дмитрия Мезенцева.