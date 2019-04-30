Минск отклонил предложение Литвы по БелАЭС

Белоруссия отклонила предложение литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который призвал превратить строящуюся в Островце БелАЭС в электростанцию, работающую на газе, говорится в ответе белорусского премьера Сергея Румаса.

«Что касается вашего предложения, изложенного в письме от 7 марта, о газовой электростанции вместо атомной, хочу информировать, что проект строительства Белорусской АЭС находится на завершающем этапе, превращение ее в электростанцию, работающую на природном газе является нецелесообразными технически и экономически», – передает Delfi текст ответа Румаса.

В письме говорится, что одна из целей БелАЭС – диверсификация топливно-энергетического баланса страны, в том числе снижение зависимости от импорта газа. Сейчас 95% электроэнергии Белоруссия получает как раз с газовых электростанций, а БелАЭС позволит сократить потребление газа почти на 5 млрд кубометров в год и сократить его долю в производстве электроэнергии и выбросах газов.

«Европейские специалисты признали результаты стресс-тестов Белорусской АЭС положительными и дали рекомендации по дальнейшим возможным мерам в целях непрерывного повышения ядерной безопасности будущей станции», – пишет Румас.

Также он пригласил Литву возобновить диалог по созданию совместной группы по анализу деятельности БелАЭС и объектов, которые связаны с закрытием Игналинской АЭС и по созданию системы радиационного мониторинга.

7 марта Сквернялис написал письмо Румасу с предложением переформатировать БелАЭС в газовую электростанцию. Предлагалось поставлять газ через терминал в Клайпеде и будущий литовско-польский газопровод.

Литва является противником возведения БелАЭС, которая якобы несет угрозу прибалтийской республике. В 2017 году в Литве, в частности, выработали план по блокировке электроэнергии с БелАЭС.

Отметим, что в апреле Белоруссия попросила Россию продлить с 25 до 35 лет срок кредита, взятого Минском на возведение АЭС.