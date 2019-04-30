Судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот» в Москве

Судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот» в центре Москвы из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», передает ТАСС.

Источник отметил, что 25 апреля Пресненский районный суд признал юридическое лицо «Театр «У Никитских ворот» виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности. Было назначено административное приостановление деятельности сроком на 90 суток. Утверждается, что администрация театра повторно не выполнила предписание пожарного надзора. В театре должны были устранить неисправность в работе внутреннего противопожарного водопровода и в системе противопожарной защиты объекта.

На сайте театра сообщается об отмене спектакля «Братишки» 30 апреля «по техническим причинам».

Театр основан в 1983 году режиссером и драматургом Марком Розовским. C 1 января 1987 года имеет статус профессионального театра-студии на полном хозрасчете.

Статус государственного театра официально присвоен 1 октября 1991 года.

Театр находится рядом с жилым домом на Никитском бульваре, где 4 февраля в крупном пожаре погибли восемь человек.