Красноярские врачи «воскресили» замерзшего человека 24 разрядами

Доставленный после сильного переохлаждения пациент красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) был на грани жизни и смерти в течение двух часов, врачи боролись за него на протяжении этого времени, сообщила пресс-служба медучреждения.

Замерзающего насмерть мужчину со ссадинами на лице нашел на земле охранник промышленного предприятия во время обхода территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ККБ.

Его доставили в больницу. У пациента не прощупывался периферический пульс, аускультативно прослушивались глухие тоны сердца.

«Мы начали реанимационные мероприятия – непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Был приглашен второй реаниматолог, потому что в одиночку справиться с длительной реанимацией невозможно», – рассказал реаниматолог Дмитрий Мицуков.

В сообщении отмечается, что при дефибрилляции пациент получает удар с напряжением в пять тысяч вольт, здоровый человек может от него погибнуть.

«Больной перенес 24 разряда дефибриллятора, каждый разряд – 360 джоулей! ...Через 120 минут реанимационных мероприятий сердце неизвестного № 10 стало наращивать темп – от 40 ударов в минуту до нормальных 70. Пациент порозовел, потеплел и явно отступил от края. Было неясно, насколько сохранен его мозг», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина через день уже начал читать врачам стихи. Он рассказал докторам, что его зовут Владимир Яковлевич, он родился в 1964 году и трудился на стройке. Состояние больного оценивается как удовлетворительное, его могут выписать сразу после того, как только найдутся подтверждающие личность документы.

«История спасения..., конечно, будет материалом для научной статьи. Она должна быть известна медицинскому сообществу как эксклюзивная клиническая ситуация, как пример невероятных резервов человеческого организма и как еще одно доказательство: за жизнь больного врачи должны бороться до конца», – заключили в пресс-службе.