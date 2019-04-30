В ДТП с автобусом под Орлом пострадали 26 украинцев

Число граждан Украины, обратившихся за медицинской помощью после столкновения под Орлом грузовика и следовавшего из Киева автобуса, увеличилось до 26 человек; большинство пострадавших отпустили после осмотра, в Кромской центральной районной больнице остаются 12 человек, сообщили в медучреждении.

В больнице сообщили, что «всего обратились 26 человек, но сейчас их меньше осталось, человек 12 в больнице», передает ТАСС.

Уточняется, у большинства пострадавших травмы средней тяжести, однако одному мужчине, поступившему в тяжелом состоянии, делают операцию; есть вероятность, что его и еще двух женщин направят на дальнейшее лечение в Орловскую областную клиническую больницу.

Тем временем Следственное подразделение отдела МВД по Кромскому району Орловской области возбудило уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса Yutong, следовавшего из Киева, и грузового автомобиля «КамАЗ», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее сообщалось, что под Орлом на 423 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились 54 пассажира.