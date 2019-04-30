Украинский эксперт оценил рост числа ЧП на местных АЭС

«Ядерной безопасности как таковой пока ничего не угрожает. Авария на трансформаторе не имеет прямого отношения к ядерной безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД энергетический эксперт Дмитрий Марунич. Так он прокомментировал пожар на украинской Ровенской атомной электростанции.

Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич призвал не драматизировать ситуацию с пожаром на территории украинской Ровенской атомной электростанции.

Он напомнил, что за последние годы количество аварий на украинских АЭС выросло, «но ни одна из них не была зафиксирована в ядерной части». Чаще всего причиной подобных ЧП становится устаревшее оборудование. «Это отказы различного оборудования: трансформаторов, генераторов. Насколько мне известно, о проблемах с реакторами речи не идет», – отметил эксперт.

Что касается подготовки новых специалистов для обслуживания АЭС, то на Украине они появляются, но раньше из-за невысокого уровня зарплат случалось, что «персонал покидал пределы страны».

«Называть ситуацию критической было бы преувеличением. Да, есть проблемы, но они не настолько глобальные, чтобы через два года стало бы некому обслуживать атомные энергоблоки. Вопрос так не стоит», – говорит эксперт.

Он добавил, что некоторые украинские специалисты находили работу на постсоветском пространстве.

«Специалисты уезжали на строительство белорусской АЭС. В меньшей степени участвовали в проектах Росатома за рубежом. Эти специалисты готовились под определенные типы реакторов, поэтому отправить их куда-нибудь в США – это сомнительно. Возможно, они и найдут себе какое-то применение, но специалисты готовились под обслуживание реакторов советского дизайна», – подытожил Дмитрий Марунич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на территории украинской Ровенской атомной электростанции произошел пожар. Возгорание стало причиной отключения третьего энергоблока. Пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.