Мэром Чикаго впервые стала темнокожая лесбиянка

Мэром Чикаго избрана 56-летняя адвокат, член Демократической партии Лори Лайтфут, она станет первой афроамериканкой и лесбиянкой на этом посту.

По результатам обработки 95% бюллетеней Лори Лайтфут набрала 73,7% голосов избирателей, ее конкурент Тони Преквинкл получила всего 26,3% голосов. Таким образом Лайтфут, которая не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации, стала первой темнокожей женщиной на посту мэра Чикаго, а сам Город ветров стал самым большим населенным пунктом США, во главе которого будет стоять представитель секс-меньшинств.

Примечательно, что среди жителей Чикаго преобладают афроамериканцы, однако только дважды градоначальником становились темнокожие мужчины. Женщина становилась мэром города всего раз, пишет USA Today.

В своей предвыборной программе Лайтфут обещала покончить с коррупцией и насилием, улучшить условия жизни в неблагополучных районах, а также побороть полицейский произвол.