Нефть подорожала на ослаблении опасений за переизбыток предложения

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, которое помогает ослабить опасения относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,55% – до 69,75 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,4%, составив 62,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».