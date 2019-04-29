В Израиле заявили об «огромных соглашениях» с Польшей по газу

Польша рассматривает возможность закупок голубого топлива у Израиля, чтобы максимально снизить энергетическую зависимость от России, сообщает израильский телеканал Arutz Sheva («Седьмой канал») со ссылкой на руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка.

Телеканал Arutz Sheva отмечает, что вскоре Польша может заключить «огромные соглашения» о покупке израильского газа, передает Mignews.

«Мы работаем над тем, чтобы стать компанией на перекрестках между севером-югом и востоком-западом. Нам необходимо что-то на юге Польши, и мы должны рассчитывать на надежный источник. Поэтому мы очень внимательно изучаем все страны, которые могут поставлять газ на юг Польши, и мы заинтересованы в газе из Израиля», – приводит ИноТВ заявление Возняка.

Напомним, в марте 2013 года Израиль впервые получил собственный газ с месторождения «Тамар». В начале 2016 года в Израиле объявили о новом месторождении с большим запасом газа в израильской экономической зоне Средиземного моря. В ноябре 2018 года Израиль заявил о планах поставлять голубое топливо в Болгарию.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа ежегодно, причем треть этого объема республика добывает на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу – Газпром, с которым у страны действует долгосрочный контракт на поставку 10,2 млрд кубометров газа ежегодно до 2022 года.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на Газпром в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

Польские власти объявили о намерении найти замену поставкам газа из России. В частности, Польша собирается увеличить объемы покупки сжиженного природного газа из США и Катара.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сенсационное заявление польских властей о том, что американский СПГ якобы обойдется им почти на треть дешевле российского трубопроводного газа.

Кроме того, Варшава рассматривает строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию, как еще одну возможность заменить поставки российского газа.