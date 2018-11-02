Нетаньяху назвал возможный рынок сбыта израильского газа

Болгария является одним из возможных получателей газа, который добывает и собирается экспортировать еврейское государство, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В ходе визита в Болгарию Нетаньяху сообщил о планах обсудить среди прочего проект EastMed – перспективного трубопровода, который бы обеспечил поставки сырья с месторождений восточной части Средиземного моря в европейскую газотранспортную систему, передает РИА «Новости».

Израильский премьер отметил, что проект находится на стадии технико-экономического обоснования, но «предварительные результаты обнадеживают».

«Я предполагаю, что часть этого газа может поступить в Болгарию к обоюдной выгоде двух наших стран», – сказал Нетаньяху на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым.

В проекте EastMed также участвуют Греция, Кипр и Италия. Израиль рассматривает и другие маршруты экспорта, в том числе прокладку труб в Турцию, которая рассматривается как конечный потребитель и транзитер в Европу.

В марте 2013 года Израиль впервые получил собственный газ с месторождения «Тамар». В начале 2016 года в Израиле объявили о новом месторождении с большим запасом газа в израильской экономической зоне Средиземного моря.