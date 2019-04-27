Умирающего от рака россиянина заставили заплатить за бесплатный протез

В Екатеринбурге врачи потребовали с родных умирающего онкобольного деньги на бесплатный протез стоимостью 50 тыс. рублей, об этом в местных СМИ сообщил сын мужчины; пациент скончался в минувшую пятницу.

«Его отвезли в больницу № 14 по прописке, чтобы установить специальное приспособление для питания в желудок. Главврач больницы позвал нас всей семьей и сказал, что эта трубка в боку крайне неудобна и есть возможность установить вместо нее протез в пищевод, с помощью которого отец сможет есть, как обычный человек. Но стоит этот протез более 50 тыс. рублей. Мы, естественно, его приобрели, а в марте отцу якобы его установили», – рассказал Сергей Сапрунов порталу E1.ru.

Через несколько месяцев больной вновь попал в ту же больницу, где ему сказали, что установленный протез «вышел естественным путем», сообщил Сапрунов.

«Мы этому не поверили, проконсультировались с другими врачами, нам сказали, что это функционально невозможно, там сетка металлическая», – пояснил он. Также молодой человек пояснил, что этот протез изначально должны были установить бесплатно.

Родственники больного возмущены тем, что мужчина в течение продолжительного времени мучился без нужного протеза, а они за него заплатили.

«По данному факту проводится проверка. По ее результатам будут приняты кадровые и организационные решения», – прокомментировали инцидент в управлении здравоохранения города, передает РИА «Новости».