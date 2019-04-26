В МИД пообещали ответить на вражеские действия США против премьера Чечни

Запрет на въезд в США главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву не останется без ответа, это враждебный шаг, заявили в МИД.

В министерстве отметили, что решение американской стороны о запрете на въезд в США Хучиева и его супруги отражает курс на дальнейшее обострение отношений между двумя странами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указывается, что инициаторы этого шага «вновь пустили в ход необоснованные обвинения против представителя руководства этого региона России, причем прибегли к беспринципному методу коллективной ответственности, распространяющейся на членов семьи неугодного им государственного деятеля».

В МИД подчеркнули, что Вашингтон напрасно рассчитывает, что может таким образом оказать больший нажим на Москву.

«Американским политикам давно пора избавиться от иллюзий, что кого-то в нашей стране можно испугать закрытием въезда в США. Такие представления смехотворны. Разумеется, подобные враждебные действия не останутся без ответа, однако рекомендовали бы Вашингтону задуматься о том, что постоянное введение санкций выставляет его во всё более неприглядном свете», – добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запретили въезд на территорию США.