Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

Лауреат Государственной премии, ученый-атомщик Ярослав Штромбах умер на 70-м году жизни, сообщила в пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт».

Доктор технических наук ушел из жизни 25 апреля. Как отмечает пресс-служба, всю свою жизнь ученый работал в Курчатовском институте, начиная от молодого выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана до первого заместителя директора Института.

«Ярослав Игоревич Штромбах был настоящим патриотом Курчатовского института, своей страны, блестящим ученым, инженером, оратором, ярким и разносторонним человеком. Его искренне уважали и любили коллеги, ученики, друзья. Мы сохраним самую светлую память о выдающемся курчатовце Ярославе Игоревиче Штромбахе», – говорится на сайте НИЦ «Курчатовский институт».

Штромбах получил Государственную премию в области науки и технологий за создание материалов для атомных реакторов. Кроме того, он был удостоен ордена Александра Невского.