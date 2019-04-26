Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

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26 апреля, пятница | Последнее обновление — 10:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
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Тюмень спасли от боевиков
Борьба за климат – это борьба за деньги
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
Робинзону Крузо исполнилось 300 лет
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России
В четверг во Владивостоке состоялась первая встреча лидеров КНДР и России. После переговоров вождь КНДР подарил президенту России корейский мечПодробности...
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Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
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