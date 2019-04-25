Появились новые подробности в деле Кокорина и Мамаева

Свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявила, что спортсмены не были инициаторами конфликта.

По словам Алены Шинкаревой, она познакомилась с футболистами в клубе «Secret room», передает РИА «Новости».

«Мы решили поехать покушать, пришла темная девушка Александра, сказала, что Александра назвали петухом, она выбежала из белого Mercedes. В компании стали обсуждать, что Сашу назвали петухом – да как так; мы были внутри, вышли наружу. Ребята подошли к водителю. Помню то, что водитель замахнулся, потом Павел замахнулся и пошло-поехало. Драка началась», – заявила свидетельница.

По словам Шинкаревой, спортсмены хотели ответить за оскорбления в адрес Александра Кокорина.

В «Кофемании» конфликт между спортсменами и главой департамента Минпромторга Денисом Паком начался после того, как «прилетело нехорошее слово, ругательство», рассказала свидетельница. После этого она слышала, «как просвистел мимо стул».

В свою очередь Мамаев на заседании суда признал, что своими действиями нанес легкий вред здоровью водителя Виталия Соловчука.

«Безусловно, я повел себя неправильно, я признаю это как легкий вред здоровью. Хулиганство – это когда приходишь и хочется просто кого-то избить, ну реально, это смешно», – сказал Мамаев.

Футболист подчеркнул, что не было повода называть его или кого-то из компании петухами, поэтому Кокорин пытался выяснить причину такого поведения водителя.

«Это оскорбление унижает мужское достоинство, мы никак не проявляли себя по отношению к нему, если бы мы что-то сделали, тогда да, а так просто ни один человек не может без повода обзывать», – заявил он.

Напомним, в четверг в Пресненском суде проходит допрос подсудимых по делу футболистов Кокорина и Мамаева.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и напала на федерального чиновника Дениса Пака.