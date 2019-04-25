Тарасова раскритиковала пятерной прыжок юного российского фигуриста

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что исполненный 12-летним российским фигуристом Максимом Белявским пятерной прыжок нельзя считать мировым рекордом.

Видеозапись с исполнением тулупа в пять оборотов на страховочном устройстве была опубликована в Instagram спортсмена, это приспособление предназначено для облегчения освоения новых элементов.

«Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажере Мишина можно так навращать и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают», – пояснила Тарасова, передает ТАСС.

По ее словам, только дилетанты могут считать подобный прыжок первым в мире исполнением элемента на пять оборотов.

«Может быть, таким образом тренер хотел привлечь внимание к тому, что умеют делать дети», – предположила Тарасова.

Белявский тренируется в школе ЦСКА, его обучает тренер Сергей Давыдов.

«Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: «Пятерной скрутишь?» Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло», – рассказал о своем достижении фигурист.

Он также отметил, что владеет двумя четверными прыжками, тулупом и сальховым, а сейчас учит исполнять флип и лутц, одни из самых сложных прыжков в четыре оборота.

На соревнованиях еще ни один фигурист не исполнял пятерной прыжок, Международный союз конькобежцев еще не создал критериев по оценке подобных элементов.