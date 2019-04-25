Курс доллара и евро вырос на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 64,48 рубля, евро поднялся на 13 копеек и достиг уровня 71,89 рубля.

Такие данные передает ТАСС.

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