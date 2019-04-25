Власти Забайкалья назвали сроки выплаты компенсаций пострадавшим от пожаров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин, назвал срок, до которого власти региона намерены завершить выплаты компенсаций пострадавшим.

По словам Осипова, до 10 мая предполагается уточнение списков пострадавших, передает ТАСС.

«В ближайшую неделю мы закончим [эту работу] по всем социальным пособиям и выплатам», – заверил врио губернатора президента.

«Думаю, что мы уже сегодня обратимся в правительство России о выделении нам соответствующего финансирования. Если мы его получим, то, я думаю, до 15 июня планируем закончить выплату социальных пособий», – сказал Осипов.

В Забайкальском крае уже выплачивают единовременную материальную помощь всем пострадавшим от пожаров – по 10 тыс. рублей каждому. Кроме того, по 50 тыс. рублей на каждого получат те граждане, которые частично утратили свое имущества, по 100 тыс. рублей – те, кто потерял все.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим от природных пожаров в Забайкалье, а также выплатить им компенсации за утраченный скот.