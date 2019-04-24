Путин поддержал идею об углубленном изучении истории в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, что история в российских школах должна изучаться углубленно.

В ходе Совета законодателей России в Санкт-Петербурге одна из участниц рассказала о том, что в школьной программе уделяют очень небольшое количество времени истории Великой Отечественной войны, пишет РИА «Новости».

По ее словам, данную тему в девятых классах изучают лишь по 4-6 часов, хотя тема о подвигах советского народа должна быть приоритетной в изучении. Она добавила, что необходимо заняться разработкой модульных программ по истории России, чтобы ее можно было изучать с 4 класса.

«Ясно, что мы должны уделить необходимое внимание физике и математике, другим наукам естественным. Но то, что создает нашу идентичность, забывать не должны точно совершенно. Если мы это упустим, то тогда все наши достижения даже в сфере экономики пойдут прахом. Поэтому я прошу вас тоже над этим подумать и сделать соответствующие предложения», – ответил на предложение российский президент.

Ранее стали известны сроки, когда в России для школьников должны ввести в качестве обязательного ЕГЭ по истории.