МВД выступило за отмену уголовного наказания за фиктивное банкротство

Глава 18-го отдела управления «Ф» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Семенов заявил, что ведомство неоднократно поднимало вопрос о декриминализации статьи УК «Фиктивное банкротство».

«Неоднократно мы поднимали вопрос о декриминализации ст. 197 Уголовного кодекса, потому что реально на практике она почти не используется, потому что отсутствуют причины и условия для совершения преступления, предусмотренные этой статьей», – заявил Семенов, передает РИА «Новости».

По его словам, по этой статье, а также по статьям 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство» возбуждается мало дел, так «процедурно проще и быстрее» возбудить дела по другим статьям.

«Относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связаны зачастую с тем, что действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами – так, например, вывод активов часто квалифицируется по статье 159 «Мошенничество» и 160 «Присвоение и растрата» УК. Зачастую эти статьи процедурно возбудить проще и быстрее и в дальнейшем, согласно нашему уголовному законодательству, привлечение по 196 статье уже не требуется», – пояснил Семенов.

За последние два года было по всем трем статьям было возбуждено около 250 тыс. дел, при этом к уголовной ответственности привели чуть больше 80 человек, заключил представитель МВД.