Сбербанк договорился о приобретении 46,5% акций Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, согласно которым банк инвестирует в развитие компании, получая взамен 46,5% ее акций, сообщили в совместном заявлении участники сделки.

После завершения сделки доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли акционеров Rambler Group – A&NN и Era Capital – 46,5% и 7% соответственно, передает ТАСС.

Управление компанией будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital.

Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года, уточняется в сообщении. При этом акционеры Rambler Group в рамках сделки не получат денежной выгоды, а участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал компании.

В рамках сделки в экосистему Сбербанка будут интегрированы такие сервисы и продукты, как онлайн кинотеатр Оkkо, кинотеатр «Художественный», а также Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса.

Сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащие A&NN и Era Capital, не войдут в состав экосистемы, однако будут взаимодействовать с ней в рамках операционного партнерства.

«Реализация достигнутых договоренностей предполагает, что денежные средства, инвестируемые Сбербанком, пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ. Также часть средств будет направлена на полное погашение кредитов, имеющихся у активов Rambler Group в периметре сделки», – отмечается в совместном сообщении компаний.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин отметил хорошую организацию работы Сбербанка.