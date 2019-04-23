Спикер армянского парламента рассказал подробности смены власти в стране

Председатель парламента Армении Арарат Мирзоян рассказал в подробностях о том, как премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку в 2018 году.

Вечером 22 апреля 2018 года его вместе с коллегой Сасуном Микаэляном отправили в камеру предварительного заключения, где у них изъяли шнурки и ремни и рассадили по разным камерам, рассказал Мирзоян в соцсетях, передает «Спутник Армения».

В СИЗО также было несколько других активистов, среди которых нынешний вице-премьер Тигран Авинян, глава Совбеза Армен Григорян и т.д.

«Прошло некоторое время, дверь камеры открылась, и моего сокамерника попросили выйти. Пришел первый высокопоставленный чиновник, за ним последовали другие, все они пытались вести переговоры. У нас было единственное требование – Серж Саргсян должен подать в отставку, чтобы не тянуть за собой страну в пропасть», – написал Мирзоян.

К ним пришел и экс-спикер парламента Ара Баблоян, который принес несколько пакетов с едой, на следующий день его посетил премьер-министр Карен Карепетян.

«Мы закурили, разговор снова зашел в тупик. Он спросил, верю ли я, что он желает Армении благополучия. Я сказал «конечно», и не солгал. Тогда давай поговорим все вместе, предложил Карапетян», – вспомнил подробности разговора Мирзоян.

После этого их отправили в камеру с Никол Пашиняном, туда же привели Сасуна Микаэляна.

«Карапетян поручил принести кофе. Я понял, что переговоры вели со всеми нами, но по отдельности. Пытались найти слабое место, но все мы твердили одно – только отставка. И в конце Никол сказал, чтобы всех нас позвали. Передал, что Саргсян готов подать в отставку осенью, после форума Франкофонии. Мы отказали, потом обсуждали дату май-июнь, мы снова тоже отказали. Предложил 25 апреля, мы попросили оставить нас одних, поговорили и решили, что нет. Я тогда пошутил, что мы остаемся в тюрьме, закройте дверь», – поделился воспоминаниями Мирзоян.

Карапетян позже сказал, что Саргсян готов подать в отставку вечером, после переговоров стороны условились, что премьер покинет пост через два часа.

Напомним, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку через несколько дней после своего назначения на фоне многотысячных протестов в Ереване. До этого Саргсян несколько лет занимал пост президента страны, после чего в апреле 2018 стал премьером.