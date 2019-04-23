Задержанного в Москве полицейского заподозрили в сговоре с экс-чиновниками Щелково

Полицейский, задержанный в Москве по подозрению в мошенничестве, подозревается в сговоре с экс-чиновниками Щелково, сообщила помощник руководителя подмосковного ГСУСК Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Щелковского муниципального района, начальника управления земельных отношений администрации, а также старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – пояснила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По этим данным, в феврале 2017 года в результате незаконных действий отец полицейского стал владельцем муниципальной недвижимости, здания площадью 866 квадратных метров.

Имущество было выкуплено за три млн рублей, при этом фактическая стоимость его составляет свыше восьми млн рублей. Кроме того, мужчина получил в собственность земельный участок площадью свыше 2,7 тыс. квадратных метра за 1,6 млн рублей, кадастровая стоимость его составляет выше 11 млн.

Суммарный ущерб администрации Щелковского муниципального района составил 14,5 млн рублей.

Представитель СК отметила, что ранее в отношении бывшего главы администрации района и начальника управления земельных отношений возбуждалось дело по аналогичному факту.

Следователи проводят обыски, изымают документы и устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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