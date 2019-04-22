ФАС признала Samsung виновным в незаконной координации цен на гаджеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты.

Комиссия ФАС России признала «Самсунг электроникс Рус Компани» виновной в поддержании цен на ряд моделей техники.

«Незаконная координация весьма распространена на рынках ритейла техники, особенно это касается популярных технических новинок. В своем стремлении извлечь максимальную выгоду при продаже своего товара через дилеров компании навязывают им цены и условия реализации, что незаконно», – приводится комментарий заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского на сайте ведомства.

Там также уточняется, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, однако компания оказала содействие расследованию обстоятельств дела и внедрила антимонопольный комплаенс.

Samsung координировала экономическую деятельность «Вымпелком», «Связной Логистика», «Эльдорадо», «МВМ», «Юлмарт», «Мобайл-Логистик», «Технопоинт», «Сеть Связной» и других.

Позже в ФАС России прокомментировали сумму штрафа для Samsung.

«Размер штрафа для компании будет определяться с учетом факта сотрудничества», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Ранее в ФАС заявили, что нашли выгоду переустановки российского программного обеспечения на смартфоны.