Изгнанный со скандалом Полански захотел вернуться в Киноакадемию США

Режиссер Роман Полански хочет восстановить членство в Киноакадемии США, пишут СМИ.

Адвокат режиссера Харланд Браун подал соответствующее ходатайство, обвинив академию в «досудебном злоупотреблении правом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Киноакадемия США нарушила «установленную законом форму», ее решение исключить Полански не было основано на доказательствах, заявил адвокат.