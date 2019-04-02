Российские ученые опровергли зарубежные теории о материале «электроники будущего»

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва) первыми в мире опубликовали результаты исследования свойств металлического сплава, который мог бы заменить кремний в электронике, этот эксперимент опроверг теории зарубежных коллег о наличии у соединения необходимых свойств.

Российские ученые исследовали сплав Mn2FeAl (марганец-железо-алюминий). Подобные материалы считаются перспективными для применения в спинтронике, которая изучает взаимодействие магнитных моментов электронов (спинов) с электромагнитными полями, и на основе этого разрабатывает спинэлектронные приборы и устройства, в которых энергию переносит ток спинов, а не электрический, сообщает РИА «Новости».

«Поиск материалов с полуметаллическим типом проводимости – чрезвычайно важная задача, так как их планируется использовать в устройствах спинтроники. Для применения в спинвентильных структурах необходимо, чтобы материал имел 100% спиновую поляризацию – то есть, все магнитные моменты электронов в нем были направлены в одну сторону. Это позволяет увеличить эффективность устройств спинтроники», – пояснил один из авторов исследования Дмитрий Карпенков.

Ученые НИТУ «МИСиС» решили проверить теоретические предположения зарубежных авторов, которые предсказали нужный тип проводимости для сплава Mn2FeAl. Они синтезировали образец и впервые исследовали его магнитные и транспортные свойства. Но образцы оказались «разупорядоченными, не имеющим дальнего магнитного порядка».

«Мы показали, что транспортные свойства Mn2FeAl аналогичны свойствам так называемых «плохих металлов», характеризующихся аномально высоким электросопротивлением в сравнении с простыми металлами», – добавил исследователь.

Ученые планируют продолжить поиск материалов, у которых спиновая поляризация равна 100%, включая получение новых теоретических предсказаний и экспериментальные проверки «материалов-кандидатов».

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