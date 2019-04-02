Российские ученые опровергли зарубежные теории о материале «электроники будущего»

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2 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Донбассе вскрылись массовые манипуляции с голосами в пользу Порошенко
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Россия обошла Америку на рынке СПГ
Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой
Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии
Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Абсурдно отрицать собственную идентичность
Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
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После первого тура выборов на Украине несчастны все
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...
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Роль Берии в истории
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Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
Путину в Киргизии подарили коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собакПодробности...
Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» ОвечкинаПодробности...
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