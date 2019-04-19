Власти придумали, как выровнять цены на бензин в Крыму со средними по стране

Правительство нашло решение, позволяющее выровнять розничные цены на топливо в Крыму со средними по России, это будет осуществлено к середине года, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак отметил, что цены на бензин в Крыму с начала года, в отличие от всей остальной России, не росли, а на дизель росли меньшими темпами.

«Мы предприняли ряд мер, нашли новые компании, которые будут поставлять топливо на полуостров. Сегодня решается логистическая проблема», – приводит его слова ТАСС.

«Я думаю, что в целом нам удастся выровнять цены со среднероссийскими к середине года», – добавил вице-премьер.

Ранее Козак рассказал, какие меры предпринимает правительство, чтобы сдержать рост цен на бензин.

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