Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.

Винокур рассказал Ura.ru, что присутствовал на мероприятии. «Это было грандиозно! Пугачева показала, что находится в шикарной форме. Она доказала, что никакого возраста у артиста просто не существует», – заявил он.

По его оценке, «зрителю во время концерта было душевно тепло». «Алла Борисовна выдала все, что могла!» – сказал артист.

Винокур также прокомментировал жалобы некоторых гостей на проблемы со звуком во время концерта. По его словам, понять это может только профессионал. «Лично мне показалось, что все было отлично», – признался он.

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В среду в Кремле прошел концерт Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летия. Это было первое масштабное выступление артистки за долгое время.

Тем не менее, впечатления от концерта у некоторых зрителей были подпорчены плохим, как они утверждают, звуком. Так, ФАН со ссылкой на зрителей сообщает, что артистка постоянно обращалась к звукорежиссеру с просьбой «дать инструментал в мониторы». «Не слышу, что пою», – сокрушалась певица.

Напомним, Гостелерадиофонд России по случаю 70-летия Пугачевой опубликовал видеоклип на песню «Айсберг» (1984), который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность. Также была названа самая популярная песня исполнительницы.