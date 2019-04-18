Врио губернатора Забайкалья добился выделения региону более 50 новых машин скорой помощи

Забайкальский край благодаря дальневосточной субсидии, полученной при содействии врио губернатора Александра Осипова, до конца 2019 года получит более 50 новых машин скорой помощи общей стоимостью 136,5 млн рублей.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в четверг в ходе рабочей поездки в Читу вручил Осипову сертификат на приобретение автомобилей. «Я знаю, как вы бились, защищая потребность объектов медицины. И наша задача, чтобы в течение года эти 54 автомобиля приехали в регион», – сказал Козлов, обращаясь к врио губернатора Забайкальского края, передает ТАСС.

По словам Осипова, край остро нуждается в новых машинах скорой помощи. «У нас на самом деле сложная ситуация, особенно в районах. Не хватает машин, дороги протяженные. Врачи не всегда могут в сроки добраться до пациентов, что приводит и к плохим последствиям – осложнениям и, к сожалению, повышенной смертности», – добавил он.

И.о. министра здравоохранения края Александр Мироманов уточнил, что новые автомобили должны поступить в регион к концу лета. Речь идет о двух передвижных фельдшерско-акушерских пунктах и 52 автомобилях скорой помощи, в том числе восьми автомобилях класса С для оказания высокотехнологичной помощи. Новые машины получат Забайкальский центр медицины катастроф, станция скорой медицинской помощи в Чите и около 15 центральных районных больниц по всему краю.

В ноябре 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

В марте правительственная подкомиссия одобрила дополнительное выделение Забайкалью 9,4 млрд рублей для развития социальной инфраструктуры. Эти средства регион получит до 2021 года. Они пойдут на реализацию 72 мероприятий. Почти 3,5 млрд рублей поступят в край уже в этом году.