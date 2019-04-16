Москвичи принесли цветы к посольству Франции

В связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари жители Москвы принесли цветы к французскому посольству, сообщают информационные агентства.

К зданию на Большой Якиманке принесли красные гвоздики, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о пожаре, который мог полностью уничтожить собор.