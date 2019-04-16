Альтернативный маршрут «Северного потока – 2» оказался на 25 км длиннее

Протяженность маршрута газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании по третьей заявке на 25 км длиннее основного маршрута, сообщает Nord Stream 2 AG.

Длина основного маршрута – 139 км, альтернативного – до 164 «по каждой нитке в датском секторе», передает РИА «Новости».

Кроме того, к обсуждению заявки, возможно, придется привлечь Польшу или другие страны.

Nord Stream 2 AG пока не может оценить сроки и стоимость реализации проекта.

Напомним, Nord Stream 2 AG подала Дании третью заявку по маршруту газопровода «Северный поток – 2» в водах южнее острова Борнхольм. Эта территория раньше была спорной между Данией и Польшей.

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