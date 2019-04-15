Националист Дацик проиграл бой блогеру, который легче его на 80 кг

В Москве состоялся бой националиста и бывшего бойца ММА Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан, с блогером Артемом Тарасовым, по данным организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина, который присутствовал на закрытом поединке, националист проиграл.

«Там было всего несколько десятков человек, мобильные у всех забирали, официальное видео будет завтра. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи. В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе – ему помогали медики прийти в чувство», – передает слова Демушкина РБК.

Источник в спортивном клубе Evolve Gym, где проходил поединок, также подтвердил, что победил Тарасов.

Отметим, что Дацик тяжелее Тарасова на 80 килограммов.

«Спорт-Экспресс» добавляет, что на протяжении всех раундов Дацик просто пытался в буквальном смысле задавить Тарасова – он «бегал за соперником» и пытался его свалить. В итоге, сообщает портал, «почти весь первый раунд Тарасов пролежал под Дациком», а сам нанес несколько точных ударов. Второй и третий раунд прошли в похожем стиле. К концу боя лицо Дацика было в гематомах, Тарасов почти не мог подняться из-за болей в ребрах.

При этом, пишет портал, судья дважды делал замечание Дацику. Однажды он ударил после команды «стоп», второй раз нанес неумышленный удар в пах. В третьем раунде Дацик прыгнул на лежащего соперника до того, как рефери дал команду драться, после чего бой был остановлен, а победу присудили Тарасову.

Блогер Артем Тарасов вызвал Дацика на бой вскоре после его освобождения из колонии. Ранее Тарасов также участвовал в боях по смешанным единоборствам и одержал в них пять побед.

Дацик участвовал в боях по смешанным единоборствам с 1999 года. Однако в 2010 году впервые был арестован – за участие в нескольких ограблениях салонов сотовой связи. Тогда его признали невменяемым и отправили в больницу, но оттуда он сбежал.

В 2012 году он был осужден на пять лет за ограбление, вышел из колонии в 2016 году. После этого Рыжий Тарзан отправился в бордель на 11-й линии Васильевского острова и заставил сотрудниц и посетителей заведения пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции. В марте 2018 года его осудили за погром в борделе и отправили в колонию строгого режима.