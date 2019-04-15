Солдата НАТО задержали в Вильнюсе за разбой

Служащего в размещенном в Литве батальоне НАТО норвежского солдата задержали пьяным в Вильнюсе по подозрению в грабеже.

Накануне ночью пять неизвестных напали на мужчину. Они отобрали у жертвы тысячу евро и два мобильных телефона, передает «Интерфакс».

Оказалось, что среди пятерых нападавших был норвежский военнослужащий, которого прикомандировали к международному батальону НАТО. Проверка показала в его крови 1,48 промилле алкоголя.

После допроса служащего отпустили, после чего он вернулся в город Руклеа на место службы.