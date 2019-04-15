Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП во время погони в Москве

Во время попытки скрыться от полиции в Москве задержан 19-летний водитель арендованного Mercedes, который попал в аварию, приведшую к гибели человека, сообщили в столичном главке.

В районе Университетского проспекта сотрудники ГИБДД потребовали остановиться движущийся с явным превышением скорости Mercedes, однако водитель никак не отреагировал на требования и попытался скрыться от полицейских, передает «Интерфакс».

Пытаясь уйти от погони, водитель вылетел на красный сигнал светофора на перекрестке, где врезался в Hyundai. Находившийся за рулем 22-летний молодой человек погиб на месте. 17-летнюю пассажирку Mercedes пришлось госпитализировать.

Нарушитель проходить медицинское освидетельствование отказался. Позже стало известно, что у него нет водительских прав, а машину он арендовал в каршеринговой компании через чужой аккаунт.

Виновного в ДТП водителя взяли под стражу. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, виновником ДТП является Егор Ляченков, внук бывшего руководителя «АвтоВАЗ» Николая Ляченкова.

Ранее футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, который помешал ему проехать на красный.